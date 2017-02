Honor Roll of Donors Fall 2016

Thank you to those below who gave in fiscal year 2015-2016 (June 1, 2015 to May 31, 2016).

Alumni by Class Year

Class of 1939

Sydney Ruth Gill Henry

Class of 1942

Estate Of Margaret Pickering Douglass†

Class of 1944

Jeanne Thompson Smith

Class of 1945

Beata May Shaw McLendon

Class of 1946

Ellen Frances Crenan

Mary Helen Devine Pinner†

Bernice Englert Finto

Barbara Seale Condos

Class of 1947

Hazel M. Coughran

Cecilia Nelson Shinn

Class of 1948

Nell Mueller Kothmann

Class of 1949

Marian H. Kelley

Class of 1950

Gladys Henke Niemann

Mary Caldeira Wade

Class of 1952

Helen Loraine Bloomfield

M. Maxine Buhler Burns

Mary Small Nichols

Theresa Ann Zaldivar

Class of 1953

Patricia J. Bartosh

Katherine Cazamias Catsifas

Dorothy P. Ferrell

Anita Flavia Gabrysch

Anna L .Tschirhart Hans

Mary Wendelyn Laughlin

Patricia A. Nelson Crane

Margaret M. Yoxall

Class of 1954

Clara Elizabeth Bauer

Sidney V. Smith Erlinger

Rose Lorelle Hoffman Jacobs

Ann E. Pease

Class of 1955

Dr. Judith C. Barnett

Mary Lou Cornett Earnest

Minerva Cavazos Jones

Carmen Frances Vivas McNease

Marian Cernosek Montes

Capt. Bettye G. Nagy USN (Ret.)

Maria Nora Olivarez

Margaret A. Schubert Bundren

Helen Miles Shelton

Dora Rodriguez Stahl

Class of 1956

Barbara Ann Bowen Zuercher

Margaret Wright Clint

Shirlie Grant Kaats

Barbara Cattan Klauer

Margaret E. Kloza Pellek

Joyce E. Wright Nikolai

Mary A. Pesek Tymrak

Class of 1957

Mary Heck Aschenbrener

Carol Ford Athens

Maria Luisa Lopez Glenn

Peg Luby Weisbruch

Maureen McGrann Hyslop

Peggy Schott Nickel

Dr. Anita Kay Ochsner

Judy Vasquez Venzor

Class of 1958

Adriana Barrera

Dorothy Maxine Cadena

Marjory A. Fodor

Sr. Alice Holden

Irene Mechler Kissling

Maria Del Socorro Kypuros-Ortiz

Maria Vivian McLain

Frances Notzon Kuntz

Dr. Ana Maria Valadez

Dr. Janie Menchaca Wilson

Class of 1959

Leticia Valadez Cuellar

Barbara Lucille Elbel Hill

Dorothy G. Giammona

Rose Lee Hoelscher

Lucilla Aguirre Lawrence

Catherine Dennehy McKinney

Carolyn A. Patino

Manuelita Gutierrez Pena

Edna Riddle

Gloria A. Rodriguez

Dr Caroline Spana

Dr. Judy Kuan Young

Class of 1960

Magdalena Ann Banderas Uranga

Maria (Billie) Machado Beck

Lois J. Criscione

Mary Dornak Drillette

Theresa Jean Eiden

Gladys Flieller Knott

Martha Ternus Koperwhats

Dorothy Jerabek Nichols

Ana M. Poland

Rita Shaw Reindl

Dorothy Barnes Winfield

Mary Madeline Wollny Polasek

Class of 1961

Dolly Carter Hingst

Sandra Owen Livingston

Mary Alma Flores Lysinger

Ignacia Garcia Purser

Vivian Ann Battaglia Sadler

James Glen Van Straten

Class of 1962

Carolyn M. Finger Bell

Virginia A. Benoit

Sr. Germaine Corbin, CCVI

Barbara L. Wendel Halm

Carolyn Martinez Janik

Mary Clare Osborn Johnson

Gayle Ketchum-Long

Gretchen Frisch Kuempel

Dianne M. Munns

Suzette Wilson Potter

Otilie M. Prikryl Kitowski

Roseann Zarsky Smith

Diane Weisbruch Trippe

Charlotte L. Urban Belczak

Class of 1963

Dr. Carmina Chapa

Arthur Covello

Joann Dewe-Mathews

Grace Dorothy Dilworth

Rosario Flores Garcia

Mary Lou Barry Glauber

Norma E. Hall

Margaret Hickey

Angela McCaffrey Notzon

Sr. Audrey O’Mahony, CCVI

Maria Elda Garcia Perez

Elizabeth M. Zarsky

Class of 1964

Rosalina M. Ayala

Celeste Robbins Barron

Sylvia Ann Biever

Estela Flores

Mary Lou Freiheit

Eugenia W. Goldman

Mary A. Guajardo

Janice Arlyne Harrison

Dora F. Longoria

Margaret A. Moody Hayes Obringer

MTomasa Chacon Ramirez

Carol Kettler Staha

Julia Tung Tsai

Honora Marie P. Walsh

Terry King Weathersbee

Diane Barron Weynand

Katherine S. Zimmerman

Class of 1965

Coral Willard Admire

Mary Ann (Ryza) Blackledge

Ruth A. Felty

Kathy K. Gruber

Estella Reyna Kierce

Dr. Mary Ann Klein

MaryKay Grant Kreszenzia

Antonia Ma Kwan

Mary Anne Levell

Elaine Slaughter Lewis

Donna Faye Meyer

Madeline Grahmann Migura

Margaret Minogue Chuman

Dr. Mary Michaels Pohlmann

Halley Kay Pruser Smith

Jeannell E. Respondek

Guerriero Josephine Roos Routhier

Elia Valdez Sagan

Naida S. Segura

Irene Lucille Thomas

Earline Vales Valdez

Class of 1966

Diana M. Bell

Estate Of Genevieve Beryl Belson

Jeanette Pedrotti Carpenter

Sr. Francisca Eiken, CCVI

Elizabeth Cabrera Espinosa

Pamela Quitta Flynn

Carolyn Tarver Jones

Dr. Teddy L. Jones

Mary Agnes Kozlowski

Mary Virginia Mason Jacobs

Lidia Garza Morales

Dr. Bernadette E. O’Connor

Ann McNieve O’Sullivan

Carla F. Pool Hodge

Mary Jo Quinn

Andrew W. Rankin

Karen Louise Sidis Jupe

Judith Graziella Zapata Rodriguez

Class of 1967

Gloria E. Adamez

Dr. Orval Raye Beason Adkins

Victoria K. Anthaume

Peggy J. Behrendt

Margaret B. Bryan

Sr. Kathleen Coughlin, CCVI

Diana Lozano Czar

Barbara Pribyl Durocher

Barbara M. Murphy Edwards

Teresa L. Harmon

Ann Brignac Hoelscher

Susan L. Kennedy-Paparelli

Catherine C. Cayo Felkner Martin

Dottie Christen Mensik

Dr. Leta Kay Menton

Mary O’Brien

Aida Gonzalez Perales

Margaret “Margo” S. Russell

Majie (Mary Margaret) Takas

Class of 1968

Candace Ruth Bader

Dianna F. Buxkemper

Patsy Baros Camp

Marlyn Kay Davis

Barbara Ann Faller

Katherine King Harrington

Laurine Reininger Heinsheimer

Mary Ann Mancini Horton

Sr. Martha Ann Kirk, CCVI

Inez V. Martinez Lank

Marianne Paju Phillips

Edna Starr Quirollo

Mary Therese Lunt Rakowitz

Carol J. Reamer

Katherine A. Steele Rodriguez

Patricia Ann Quinlan Shaw

Mary Susan Meyer Vehorn

Jane McGrail Webre

Ruth A. Nelson Zetik

Class of 1969

Mary Ann (Dennis) Awtry

Dr. Alice Sterner Demi

Barbara J. Doench

Zoila Rosa Ramirez Drost

Constance B. Ellis

Ellen G. Franckowiak

Consuelo Suarez Gonzales

Dr. Virginia Ann Guido

Jane Merrill Holder Hadley

Catherine Wilson Hickman

Gertrude M. Huth

Aileen Marie Wick Hybner

Lynn Humble Kienzel

Sr. Mary Finbarr O’Driscoll, PBVM

Barbara Maria Recko-Kasliwal

Rose Marie Slattery-Regan

Carol Agnes Stehling

Mary Margaret [Marty] Weissinger

Patricia A. White Kerwin

Class of 1970

Vicki Townley Bean

Rita M. Corey

Michael DeBuysere

Janet Koethe Dietel

John Anthony Fernandez

Carmel Birmingham Flanagan

Loretta Henderson

Patricia S. Hogan

Dr. Kathleen M. Light

Cheryl Lynn McMullan

Cecilia Graby Miller

Suzette Rothen Price

Olga Alicia San Martin Ramos

Olga Mena Simmons

Col. Eugenia Ann Vineys

Col. Marian J. I. Walls

Alice M. Weis

Sara Jane Warren White

Class of 1971

Terri Williams Barnett

Elvira Puig Barrera

Dr. Charles A. Bleckmann

Col Laura Rivas Boone

Joanne Wolf Denham

Marjorie Milliet Eglsaer

Ann Gertrude Flynn

Arthur D. Galvan

Royanne Greenwood

Babette Marquardt Hess

Barbara Evans Hickok

Carolyn Klaus Holub

Ltc Mary Beth W. Johnson USA

Sylvia Ann Kutschenreuter

Binnie P. Parker Bauml

Gloria May R. Wearden

Bonnie Sue Rowe Clinbeard

Colette Flusche Schultz

Margaret E Allen Strickland

Viane H. Talbott

Constance Isabel Valdez

Gloria Balleza Verna

Joyce J. Wieding

Class of 1972

Jean Hom Boyles

Sandra Braun Covington

Blanche E. Faith

Carol Ann Ganser

Edna Zinzmeister Geckler

Dr. Quentin G. Marty

Doris Mae McKane

Elizabeth A. Noguera Schanding

Carolyn K. Obets

Jo Marie Pollock

Maria Elena Sanchez

Alma Andrea Suarez Ponce

Philomena Varghese

Constance B. Verette Fioravanti

Agnes Mary Scheel Williams

Class of 1973

Mona Searcy Carrico

Arthur Drew Felio

Dr. Blanca Rosa Garcia

Denise Lee Green

Sharon Prucha Richter

Carmelita Zavaleta Salinas

Katherine M. Zeringue Schmidt

JoAnne Germani Scholes

Gayle Biehunko Sette

Rose Marie Lange Snyder

BGen Sue Ellen Turner USAF

Dorothy R. Warras

Rosyne Shyrl Wimbish

Col. (Ret) Jeanette Evans Wyland

Class of 1974

Sr. Mary Sylvia Ahr, OSB

Omer I. Allard

Deacon Thomas K. Badger

Ellen Hall Brennan

Debra Jean Bryant

Margaret R. Condel

LTC(Ret) Michael Edward Costello

Emma Jewel Douglas Johnson

Jonell Marie Kassner Peppin

Joanna Gladys Lengle

Anne Loughridge McClanahan

Norma Poggemoeller Morris

Marie Grace Penaloza

Veta S. Skogland

Dr. Mary Elizabeth Swofford

Cheryl Wilson Williams

Donna Stanley Yacoe

Class of 1975

Maria Diana G. Brown

Dr. Patricia M. Hills Davis

Robert L. Eyler

Beulah Franks-Walker

Iva M. Galindo

Mary Alice Garza

Sonia T. Garza

Thuy Nguyen Grant

Alicia Andrade Guerra

Marilyn Marie Huepers Baierlipp

Alice Marie Graves Irving

Esther M. Johanningsmeier

Sarah Craig Peters

Ellen E. Riley

Alicia C. Ruiz

Col. Anthony W. Soltys USA

Dr. Mary Kathryn T. Chaffee

Olen Clyde Watts

Sara Fawcett Winters

Class of 1976

Lloyd L. Barnes

Melissa Ann Burkett

Dr. Norma V. Busse

Dr. Elvira L. Canales Burns

Rosemary K. Chapa

Annette Louise Collins-Burns

Yvonne Yolanda Davila

Melanie Denise DeMore

Rita Fox Duggan

Laura A. Flores

Dr. Kathleen L. Ordons Harr

Gwendolyn Faye Johnston

Deborah Kay Jonas

Gloria Berumen Kelly

Margit Corinne Krellwitz

Jimmie Maurice Locke

Cynthia Ann Muriel

Dr. Alice B. Pappas

Dr. Corita B. Parker DuBose

Joan M. Roberts-Scott

Rebecca Jo Shigekawa

Pam Beaullieu Stephens

Dr. Mary Allyn Watson

Class of 1977

Cynthia Leah Bailey-Delesbore

Judy Winslow Comer

Stephen W. Danko

Mary Ann Coleman Day

Paula Marie Fassi

Olga I. Rendon Humphreys

Dr. Leslie Mayrand

Liming Gay Mok

Dr. Billy Lorin Morgan

Joe Pickard

Dr. Maureen Loftus Rauschhuber

Lupita Mireles Reyes

Vertice J. Sterling

Dr. Margaret Rose Ugalde

Class of 1978

Col. Laura Valencia Alvarado USAF [Ret]

Edna-Mae Barrera

Marjorie Duensing Block

Lt. Col Bernice Noemi Bys USAF (Ret)

Martha Jane Chase

Janet Claire Williams Duane

Debra Rosel Galindo

Teresa Ann Harral

Barbara Ann Horvath

LTC RET Maria A. Laperna Silvani USAR

Antoinette Pollock Mulvaney

Dr. Tom Nguyen

Yolanda H. Perez

Carol Lea Williams Rippa

Kyra Schoch Terral

Angeline Muzquiz Wilson

Class of 1979

Janet Royder Bunge

Dahlyn Tollette Herold

Tony Hutto

Cecilia Pardo-Schult

Patricia Ann Bullion Recker

Aurora G. Sanchez

Elizabeth Semmes Waller

Barbara E. Townsend-Barber

Lila W. Woo

Class of 1980

Leticia Cardenas Cantu

Dr. Rick Charles Chatwell

Betty Ann Brooks Coker

Col. Robert P. Collins (RET)

Jerry Dick DeVries

Patricia Poth Flieller

Elda Elizabeth Garcia

Dr. Suzanna Pickett Garza Royston

Gail Ann Jonas

Susan Marie Lefkowski

Michele Ann Nobs

Harry Bernard Otto Rhodes

Kerrie Glover Roberts

Ronald C. Turner

Edward L. Vargas

Barbara R. Powlesson Whitaker

Class of 1981

Karen M. Rada Bachmeyer

Regina Anne Blakeslee

Mary Elizabeth Boyle

Diana Laura DeLaGarza Martinez

Mary Beth Eager

Rose Marie Garcia Sepulveda

Carole Madigan Gruber

Major Louanne E Hausmann USAF [Ret]

Roberta A. Heemann

Dr. Barbara L. Herlihy

Monica Itz

Mary Trevino Kinsey

Shirl Green McCrary

DeeAnna L. Gilland Raley

Mary E. Joseph Richardson

Marilyn Sultenfuss Vogt

Veronica Vela Whitacre

Class of 1982

Anita Fansler Averill

Leona Hoelscher Bludau

Christie E Cody

Patrick P Gillock

Brigid R. Gillock

Theresa Maguire Lymbery

Laura Lee Holland Shaw

Maria Medrano Ybanez

Class of 1983

Minerva M. Alejandro

Melinda Andrew

Kathleen Patricia Baker

Sheila J. Boyle

Maria Alejandra Castaneda

Yolanda Salinas Castaneda

Henry Cisneros

Lisa Teneyuca Davis

Lisa A. Griffith

Dr. Ana Cecilia Guajardo-Lorenzo

Carmen Tejeda Ingram

Lisa M. Gamez Kafer

Juan Ricardo Lopez

Sally S. Morris

Constance Sue Sabo-Risley

Lucy A. Valdez-Grimm

Class of 1984

MSGT (Ret) Gene R. Barker

Nancy Reininger Biggs

Helen Jeffries Klitch

Maureen Mikels Mimari

James Joseph Moran

Betsy Lynn Salcedo

Michael R. Segovia

Betty Powell Sherouse

Class of 1985

George A. Andrade

Debra R. Cesaro

Cecily R. Curry

Lillian N. DeLuna

Sharon L Duke Lotz

Lt.Col (Ret) Nancy O’Pry Gentry USAF

Maria Lena Gokelman

William J. Gokelman

Maria Theresa Garza Jesse

Ruth Mark Lew

Christine Marie Nicholas

Wayne Levoy Patterson

Susan Peace

Mario Rocky Saenz

Janet V. Creswell Starkey

Pamela Ra’Nae Wheeler

Carolina V. Zapata

Class of 1986

Neuza Freire Beal

Tomasa Garza Berry

Pamela P. Carson

Rev. James Conway

David Joseph Danford

Grace Jimenez English

Christina Hinojosa Forestier

Monica Rose Henson

David A. Mendoza

Col Allan J. Perry

Linda Mendez Rodriguez-Noriega

Class of 1987

Rose Marie Albright

Rita Marie Crawford

Rodrigo Rodriguez Crispin

Eric Anthony Dupre

Traci R. Gamble

Dr. Valerie Kesner Greenberg

Joseph Daniel Hernandez

James Marion Honea Jr.

Major Kathleen Hueglin

Marlon Brando Jones

Dr. April Reid Poe

Phyllis Alexander Terry

Theresa M. Tiggeman

Class of 1988

Leticia Martinez- Andrade

Dr. Barbara Aranda-Naranjo

Olga Alcaraz Castillo

Richard Bernard Fink

Jennifer Staubach Gates

Courtney C Nelson Kleeman

Cynthia Ann Morin

Dalila R Ramirez-Rabago

Barbara Seery Lass

Helen Susan Turner Thorn

Karen Kaye Wiesner-Crump

Class of 1989

Virginia A. Graviss Boehm

Lillian E. Garcia Smith

Marjory L. Harris-Morgan

Karen Sue Ragan Jensen

Dr. Frank Angel Lucido

Courtney L. Nesloney

Amy Marie Hoelscher Seebeck

Lori Bennett-Tips

Class of 1990

Margaret P. Applewhite

Betty Aldredge Atwell

Tammy L. Monaco Chisenhall

Kurt Martin Harding

Loretta Nasis Heffron

Judith L. Lambert Keller

Wynette Hadnott Keller

Mary H. McDonald

Marky Read Pontius

Wallace Lynn Reams

Lydia R. Reyes

Carol Saul Jackson

John Michael Valdivia

Class of 1991

Cynthia Barton Bondesen

Peggy Sue Brisgill

Dr. Jennifer D. Cook

Joseph L Cook

Dr. Patricia R. Flathouse

Rosemary R. Garcia

Dolores M. C. Gonzales

Teri Lynn Pawelek Green

Maria DLR Escamilla Hernandez

Jackson Bryant Kennett

Dr. Lisa Lynn McNary

Brenda Mercedes Meyer

Robert Max Rodgers Jr.

Stefanie E. Ruble

Lo-Rena M. Scott

Marianne J. Willis

Class of 1992

Maria Cristina Ariza

Dr. Joseph Simon Boyle

Anthony P Cano

Leslie A. Mead- Cardinal

LtCol Laurie A DeGarmo

Sherrilee Anne Demmer

Ruben Garza

Jennifer Lynn Gaylord-Ramirez

Teresa M. Huettner

Patricia Ann Huff

LTC Lillian L. Jennings USA, Ret.

Jacqueline L. Moore

Maria Elena Rodriguez

Class of 1993

Robert James Autry

Paige Ellen Barnett

Carmen L. Bruni

Oscar J. Cepeda

Dana Ravonne DaCosta

Rhonda Kathleen Dzanski

John W. Feik Jr.

Dr. David Javier Lozano

Dr. Bonnie Day McCormick

Kristin Monahan

Class of 1994

Darlene R. Aguilar

Denise M. Bilicek Sotelo

Latisha A. Campbell

Michelle R. Dyarman

John J. Esposito Jr.

Daphna Holzman Haas

Natalie Berkman Levine

Michael S. Mosley

Monica E. Nolan

Myra J. Payne Burton

Ruby G. Phillips

Todd Burton Rasco

Deborah J. Campos Serna

David W. Snowden

Yolanda Hernandez Suarez

Gordon A. Sumner

Ana Lidia Terry

David Vargas

Dr. Susan C. Wilkinson

Class of 1995

Shani J. Samudio Beilstein

Julie A. Engel

Norma Linda Green Gutierrez

Tracy Lea Merritt

Renee T. Mireles

Sr. Sally J. Mitchell, OSF

Gilbert A. Pansza

Carol P. Presar

Marisa Flores Vasquez

Leticia Martinez Ybarra

Class of 1996

Rev. Dr. Trevor D. Alexander

Tracy E. Avery

Elizabeth Ann Cardenas

Aurora Carreon

Kate Ann Crosby

Isabel Fales

Hermelinda R. Gonzalez

Ricardo Alberto Molina

Monica Rangel

Julie H. Weber

Class of 1997

Thomas R. Aguillon

Julie M. Bartlett

Jennifer Ann Browne

Lea S. Fagin

Milton Fiala, Jr.

Tracy D. Knapik

Alan P. Metts

Donna C. Normandin

Nancy Ann Ryan

Dr. Norman Scott St. Clair

Cynthia A. Coussoulis- Wood

Class of 1998

John E. Beck

Helene J. Benitez

Bernadette D. Christmas

Patricia Ann Clark

Karron Braswell Dunlap

Yvonne Denise Falcon

Jerome Gonzales

Kerwin Kendal Johnson

David M. Meyer

Janie DeLao Olivarri

Tamara Grace Peavy

Jose Angel Picon

Deborah Ann Ryan

Melinda L. Schott

Roland A. Trevino

Amy E. White

Kimberly Burnette Wood

Class of 1999

Shirley D. Caldera

Elizabeth A. Callahan

Eva Gonzalez Carpenter

Dr. Judith Cassagne Fowles

Adela M. Gott

Maria Victoria Hernandez

Henry McDonnell, Jr.

Dr. Ramona Ann Parker

Dr. Russell Wayne Raymond

Tina Odette Rodriguez

Carlos E. Thompson III

Raymond A. Troilo

Walt Ben Williamson

Joe Arturo Ybarra, Sr.

Class of 2000

Steven Gacis Bell

Deanna Benedetti Bostow

Peggy Calhoun

Corrine Denise Castillo

Manuel Cerna

Rodney J. Evans

Yolanda A. Force

Jonathan Gustafson

Dr. Letitia Harding

Elizabeth Z. Hernandez

Patricia T. Long Sparks

Eunice A. Lopez

Teresa Lozoria

Donna K. Manna

Olga Ruiz McQuade

John Andrew Nelson

Cynthia L. Pena

Erika S. Pompa

Carmen DeLeon Tristan

Stuart Richard Werner

Rita Maria Young

Class of 2001

Louis Agnese III

David Anthony Allwein

Belinda Rose Cisneros

Jeanette Ozuna Curby

Rebecca De Leon Alvarez

Amy Marie DeAtley

Dr. Diana Garza-Ortiz

Dr. Amanda Jeanne Johnston

William Zachary Kiger

Erlinda Lopez-Rodriguez

Maria Magdalena Morgan

Regina Cassandra Netters

Linda Lou O’Connell

Julio Perez III

Carolyn Pillar Dietzmann Eckols

Hortensia Posada

Anthony F. Ramos

Jason C. Rivas

Gail J. Zitz

Class of 2002

Dr. Henry Bonilla

Kristen Marie Dicianna

Lorraine E Ewers

Frank Henry Gonzales

Johnny Earl Guillory

Jaime Lopez

Dr. Javier Ernesto Lozano

Jose Ricardo Pena, Jr.

Brenda Lynn Perez

Jessica Michele Perry

Dr. Monica N Ramirez

Mary Muchen Standifer

Catherine Ann Teniente

Dr. Marie P. Thurston

Lionel Williams II

Robert Antony Wisely

Sonia Marie Ybanez

Class of 2003

Cristen Rae Alicea

Crystal Maxine Carrisalez

Patricia Marie Culpepper

SGM Kent C. Dolasky

Donna Ekdahl Vaughan

Anna M. Femat

Jose M. Herrera

Dolores Maria Huerta

Lisa M. Sani Li

Jean Elizabeth Loden

Dr. Renee Thurston Moore

Marissa Oliva

Benjamin Smyth

Susan Ellen Stephens

Dr. Ruth Eilene Sullivan

Cecilia Sifuentes Trinidad

Susan Weinkauf

Devin T. Wilke

Christy L. Wisely

Patricia Rivas Zuniga

Class of 2004

Elizabeth Ann Aleman

Jennifer Nicole Allison

Michael Anthony Bach

Dione Michelle Bedell

Justin David Bennett

Juan Chen

William A. Conner, Jr.

Priscila Fiala

Gretchen Garceau-Kragh

Rafael Gonzales, Jr.

Emilio M Gonzales

Olivia Rivas Hernandez

Patrice M. Hills

Andrea Rose Hofstetter

Priscilla C. Johnson

Troy Andrew Knickerbocker

William J Lawson

Rafael Enrique Linares

Theresa Ann Lopez

Robert Alan Miranda

Twilah Jo Munk

Cecilia G Pardo

Minerva V. Quintero

Joshua Charles Sheffield

Tina Jenelle Siller

Roland H. Sul

Jane Elizabeth Tappmeyer

David L Taylor III

San Juanita C. Trevino

Class of 2005

Yvette M. Alvarado

Candace A. Beasom

Tom M. Benson

Beckie J. Berger

Jennifer A. Bocanegra

Christopher W. Bryan

Nora M. Cadena

Amy Lynn (Conti) Calderon

Edith T. Cogdell

Marcos Contreras

Jessica E. Davila-Burnett

Yvonne M. DeLaRosa

Shawna M. Frerich

Dr. Joe L. Frost

Vanessa D. Garcia

Dr. Flor de Maria Garcia-Wukovits

Dr. Maria Diane Gillespie

Maria Elisa Gonzales

Doris Moreno Jones

Vanessa Angelica Mayorga

Dr. Richard J. McCracken

Terence E. Peak

Gloria Perales Solis

Amanda A. Rakowitz

Dr. Murat Tas

Ruijuan You

Class of 2006

Margie Alicia Aguirre

Jordan Ashley Bremerman Trevino

Margaret Allison Buck

Debra Ann Cavazos

Diana Dimas

Ryan Michael Garcia

Dora Garza Garner

Dr. James W. Gorman

Stephanie Sue Harms

Adam Lewand

Bryan L. McCalister

Juanita Elizabeth Mendoza

Sandra Rangel

Cynthia C Rodriguez

Heather Marie Rodriguez

Matthew Ralph Trepkowski

Elizabeth Guadalupe Valerio

Vanessa Villalpando

Mara Louise Young

Class of 2007

Amanda Noel Bennett

Lori Michelle Blize

Althea Denise Casey-Bonnett

Erika DeLaFuente

Lupe Diaz

Dr. Phyllis A Duncan

Tiffany B. White Freiger

Annette Garcia

Cleofas F. Garza

Larry Wayne Gearhart

Sharon Marie Glosson

Sylvia Z. Gonzales

Della Dolores Gunning

Scott W. LeBlanc

Cynthia Ann Lopez

Lilya Elizabeth Matos

Mary Rose McCarthy

Michael James Morales

Eric Moreno

Katrina Ornelas

Christina Marie Perez

Dr. Chelsea Kristel Sanchez

Diana Elizabeth Sanchez

Susan T. Stewart

Larissa Ann Walker

Krystal Danielle Winfield

Karen Rae Wyatt

Class of 2008

Karen A. Archondidis

Mary Jo H. Brown

Robert M. Cantu

Chriselda Everett

Marcos Fragoso

Elizabeth Garces

Brandy Valle Garcia

Gustavo Pineyro Garcia

Jessica Rose Gomez

Kedra Grant-Brinkley

Dr. Martha Danielle Gunter

Linda Diane Tart Hook

Ann Rene Islas

Dr. Sara C. Jackson

James Peter Luisi

Jose Flores Martinez, Jr.

Ryan Garrish Mitchell

Peter Marshall Moser

Rita A. Ovalle

Soraida Portales

Jose Luis Ramirez, Jr.

Lisa Ann Rodriguez

Diana V. Salazar

Anna Castaneda Tabet

Matthew Aaron Tovar

Bobby Lee Villarreal

Cathy Lamm White

Stephanie Marie Whitely

Catherine F. Wilson

Class of 2009

Tashah L. Alexis

Michelle C. Beasley

David S. Best

Mozelle M. Breeding

Michelle Bush

Michael Rene Castilleja

Lizeth Cuellar

Cecilia Isabel Duron

Theresa Ann Galan Bruce

Krista Dion Gomez

Jenny Marie Hernandez

Tania Kelley

Vanessa Jeanette Lopez

Jesse Israel Martinez

Steven Kelly McGee

Sylvia Ann Morfin

Rafael Nieto

Monica R. Poole

San Juanita Cardona Rangel

Fernando Rodriguezramos

Rodolfo S. Rosales

Kathleen Ann Sadler

Kevin Sherrill

Jose L. Vasquez

Class of 2010

Michelle R. Acosta

Dr. Christopher Hernandez Alvarado

Jeanette Marie Bastida

Kris Anne Cantu

Anna Lilia Castorena

Billy Lee Cooper, Jr.

Julie Delia Cox

Brian Scott Curtis

Corena B. Deen

Adolph Victor Escobedo

Dr. Nicole C. Farrell

Dr. Julie Louise Flores

Erin McKay Galloway

Sonia Laque Gonzales

Heather Diane Hamilton

Ronald E. Holliday

Kimberly Anne Lacson

Justin Alexander Lamparter

Addie M. Langehennig

Connie R. Larue

Luis Vela Martinez

Joseph F. McCarty III

Daniel J. Montemayor

Melinda Ortiz Nail

Hector B. Peniche

Dr. Michelle Hernandez Ramos

Armando Saliba

Dr. David Dzung Trang

Gabriela Maria Valdez

Valerie Jean Vargas

Dr. Marco Antonio Vidaurri

Laura Ann Yzaguirre

Class of 2011

Brance Doyle Arnold

Valerie N. Bernal

Ms. Alicia Marie Caballero

Dion Davis

Rosemary Dupree

Juan Antonio Esquivel

Derek William Ferguson

Deanna Jo Fling

Maricela Alegria Garza

Giana S. Gomez

Gabrielle Alicia Gonzales

Doina Ieseanu

Dr. Bethany Anne Kalich

Kenneth C. Leonhardt

Richard Anthony Martinez

Dr. Cynthia Ngoc-Hieu Nguyen

Dr. Osman Ozturgut

Carmen Paiz

Nathaniel R. Ramirez

Elizabeth Mary Redshaw

Christina L. Rodriguez

Joe Ryan Urby

Angela Williams

Kristin N. Wonder

Class of 2012

Christian E. Alicea

George Ivan Alicea

Kathy Lynn Allwein

Dominique A. Anderson

Teresa Ann Ashmore

Larry Boghs

Pierce Wolffgang Brandan

Patrick Arthur Brennan

Ana Paula Bribiesca Quintero

Gabrielle Camarillo

Sarah Elizabeth Castillo

Elizabeth A. Coats

Michael Anthony Doherty

Seth A. Duckworth

Manuel E. Esquivel

Christopher Robert Fidler

Kaitlyn E. Garcia

Robert Anthony Gardner

Steven J. Gasper Jr.

Elizabeth Lauren Gerdin

Richard Gonzalez

Joe John Guevara

Dr. Betty S. Kelso

Drs. Robert and Betty Kelso

Michael Langford

Drs. A. Jack and Peggy Lewis

Va’Shawn Deshay Martin

Marisela Menchaca

Elsa Maria Minana

Rachel Ornelas

Dawn Marie Ramirez

Tracy Andrea Rice

Leticia Rodriguez

Daniel Eugene Smith

Clinton P. Thomas

Megan Laurel Tomasino

Angela A. Turner

Yarelys Agelvis Zambrano

Arturo Zapata, Jr.

Class of 2013

Dane Arbizu

Angel Barrera

Byron Allen Bonner

Natasha K. Gilbert

Daniel Ernest Kasprowicz, Jr.

Sandra Ann Lopez

David W. McGilvrey

Mary Alice R. Mendoza

Tab E. Montemayor

Mercedes J. Moreno

Hong Thi Phan

Cheryl Ramirez

Michelle Rangel

Vanessa L. Reese

Melissa T. Reyes

Michael Anthony Rivera

Michelle Renee Rodriguez

Rose Riki Schroeder

Elizabeth Anne Short

Blair Carleton Sohl

Irma Symons

Rogelio Tamez

Kyle Gerard Thompson

Sheri L. Voss

Matthew Edward Walk

Michelle Whitehead

Class of 2014

Dr. Mary Lalon Alexander

Dr. Theresa Christine Alexander

Mallory Elizabeth Angier

Dr. Patrick Atkerson

Rolando Barrientez

Michael Mark Becerra

Timothy Scott Bulluck

Dennis J. Campa

Melissa Chavez

Dr. Allison Marie Chinn

Christopher D. Corpus

Sara M. Edgington

Nicole A. Erfurth

Kanelle Denae Estrada

Rhonda Farias

Kimberly Ann Feathers

Florinda Cardenas Galindo

Cynthia Garcia

Sharayah D. Gonzales

Bernadette K. Grajeda Rodriguez

Fred Esteban Hemphill

Alejandro J. Leal

Nataly Gutierrez Lopez

Alicia Angelique Lozano

Chantel C. Maldonado

Marisol Ramos Martinez

Erich Staedeli Murphy

Jaime Navarro

Christopher Randolph O’Linger

Vivian Partida

Dr. Trushar Bhailalbhai Patel

Marisella Gonzales Perales

Lauren Marie Pesina

Alexis D. Ramirez

Anthony Rene Reyna

Honey Weaver Richardson

Lea Monique Rodriguez

Adrian E. Rodriguez

Lesley D. Rojas

Karla J. Auresto Safstrom

Dr. Joseph T. Salazar

Lucy S. San Roman

Joey Sanders

Josephine Elaine Talarski

Alanna Valdez Taylor

Candice Elizabeth Velasquez

Dr. Jose Luis Villa Jr

Yolanda G. Villanueva

Linda Frankel Waetjen

Leah M. Wallgren

Jonathan David Wise

Gracie Ann Zuniga

Dr. Ashley Marie Zurek

Class of 2015

Luisa Quintero Adames

Beverly Ann Adams

Lance J. Aguigui

Patricia A. Aguillon

Manal Ayed Alamry

Nichole Allen

Sean Michael Alonzo

Amal Maatuq Altalhi

Michelle Renee Atkins

Elysia Marie Avila

William L. Bailey

Justin Carl Balusik

Kevin Joseph Barton

Jannette Basilan

Mari G. Bayardo

Marivel C. Baylor

Andrea Beltran

Jalyn T. Bodiford

Emily Grace Brysch

Ronda Michele Burris

John Drew Burton

Richard Douglas Cabacungan

John Anthony Cadena

Juan Martin Camargo

Diana Cecilia Campos

Carmen Cantu

Andrew Cardiel

Brittany Caro

Emmanuel Casasola

Peggy Ann Castillo

Maria Fernanda Castro Riojas

Angela Marie Cavazos

Ashley Rae Chapa

Carol Chavez

Cynthia Coronado

Patricia Ann Cortez-Nelson

Joshua Martin Crump

Madaline Cruz

Zahayra Culvert

Abel de Hoyos

Dulce Esther De La Cerda

Sabas B. Encinia, Jr.

Nicole M. Escalante

Lizeth G. Escobedo

James Flores

Sandra Maria Flores

Wilbert T. Forcey

Blessings Foster

Claudia Franco

June A. Fritz

Taylor Frost

Warren S. Fulwood

Eric Galindo

Edmundo Efrain Garcia

Antonio Garcia, Jr.

Leticia Garcia

Shelley Spalding Glaess

Rudy Jeremy Gonzales

Najat Gonzalez

Madeline Alexandria Gonzalez

Pedro Gonzalez

Candace Marie Graham

Manuel Guerra III

Sabrina E. Gutierrez

Patrick Andrew Harvey

Portia Raynard Henry

Yvette M. Hernandez

Cindy C. Hernandez

Jesus S. Hernandez

Norma Hernandez

Arianna K. Heyward

Katherine M. Hinkle

Irma Jean Holland

Jessica Rochele Jackson

Kristina Marie Jaime

Nicole M. Johnson

Trevor Scott Jonsson

Dr. Jennifer Christie Kish

Jackie Lynn Landrum

Stephanie Larios

Marcial Leal III

Adriana Leal

Shannon Lee Leija

Shannon Komray Leon

Sonia A. Lewis

Andrea Espinoza Longoria

Theresa Marie Lopez

Ryeanna Jean Lopez

Sabrina Macal-Polasek

Kevin Mendoza Magtalas

Angela Flora Mallett

Kyla Manning

Elizabeth Nicole Marin

Alexandra L. Martinez

Nora Elva Martinez

Gabriela I. Mejia

Minerva Mendoza

Michelle Miller

Atlantis Moya-Ward

Roxanne L. Munoz

Gilbert Anthony Navarrette III

Desmond Nchang Ndikum

Angela Marie Nevarez

Madelyn Elizabeth O’Brien

Courtney M. Ojeda

Francisco Ortiz

Alixzandra P. Pena

Cecilia Perez Reyes

Alohilani Perry-Peters

Jennifer N. Polendo

Rachel Amber Polimeni

Stephanie Lorraine Ponce

Christopher Lee Prewit

Jennifer LeAnn Raabe

Michael Edward Reta

Lisset Reyes

Alexis G. Reynolds

Ian Riley

Pedro Rios III

Lilia Favela Rios

Natalie D. Rodriguez

Eric James Rodriguez

Vanessa Marie Rodriguez

Jessica Elizabeth Rodriguez

Christina A. Rollison

Celisete Adriana Romero

Nancy Saldana Zertuche

Tammy cantu Salinas

Raquel Yvette Santiago

Joe D. Saucedo

Jennifer Andrea Solis

Gerardo Soto

Jeremy J. Stack

Shaneve Sheree Swift

Dennis Terrell

Anthony M. Thomas

Doleatha Jean Thomas

Amanda N. Thompson

David Allen Thompson

Daniela Torres Vazquez

Roberto Trevino

Griselda Calzadillas Trujillo

Regina Marie Urdiales

Rose Marie Vargas

Angela M. Vasquez

Jorge Alberto Vazquez, Jr.

Mary Esther Vega

Daniel G. Viray

Jose Rainier Rosales Virgino, Jr.

An Thien Vu

Elizabeth Ann White

Class of 2016

Megan Lynne Abbott

Dalia F. Acuna

Betty Alejandrez

Tonya D. Alexander

Abdullah Abdulaziz Alobaidan

Alma A. Alvarado

Felicia Ann Alvarez

Melisa Alvarez

Shelsea S. Anderson

Sye Dennis Bennefield, Jr.

Ursula Renee Blea

Samuel S. Boateng

Alexandra Rodriguez Bravo

Maria Brzazgon

Joshua K. Butts

Joseph M. Castillo

Jazmin Vanessa Cerritos

Nancy Ann Childress

Jennifer Lynn Clouser

Emily J. Condel

Gregory Copeland

Stefan G. Crawford

Monica Ann De La Rosa

Madison Paige Delgado

Adina Lorene Eldridge

Elizabeth Morgan Ellison

Jeanette Gigas Enriquez

Sarah Alison Erfurth

Victoria Lynn Escamilla

Emma M. Estrada

Vinycia Gootinag Fithingmow

Annette D. Flanagan

Isaac Flores

Barbara Elaine Fuentes

Nicole Garcia

Veronica Marie Garcia

Brittany Dolores Gay

Erika Moncada Gonzales

Edward Gonzales, Jr.

Laura Wiltshire Graham

Octavia G. Greaves-Egyinam

Melissa Gross

Antonio Gutierrez III

Hannah Guzman

Amanda Y. Hackett

John Z. Hezel

Michael D. Hood

Kathryn Hopkins

Shondrea James

Dori Kurkowski

Amanda Lynette Leal

Scott D. Lowell

DeAnna Rubio Macias

Stephanie Rani Maiti Marquez

Alyssa Martin

Kasandra Rae Martinez

Lori M. Martinez

Kelly McNeese

Cleo James Miller

Jordan Thomas Milligan

Jeaneen Monroe

Margarita Marie Morales

Jorge Luis Morales-Nazario

Jeffrey Neal

Anna M. Ng

Lana Nguyen

Theresa Mi Nguyen

Ryan Joseph Ober

Anna Obregon

Linda Isabel Ortega

Ryan D. Ortiz

Cathleen Pena

Paul E. Perez

Brittany Jo Pittman

Jacque Merie Ragsdale

Crystal D. Ramirez

David Ramirez

Veronica D. Reinders

Dariela E. Reyes

Maria Elena Reynolds

Daniela Rodriguez

Joyce Elaine Sanchez

Joyce Marie Scott

Priti N. Shah

Ashley Kate Shirley

Thelma Jo Smith

Andrea Stain

Jill Swayze Stanislawski

Laura Marie Stefick

Scott Stefick

Annie Stevens

Stacey A. Tovar

Myrna Lee Urbina

Rebekah Valdez

Angela M. Vela

Helen Loretta Vieger

Andrew L. Villarreal

Jasmine Aiyanna Waring

Kathryn M. Wiita

Siaira Aliyma Williams

James Robert Wilson III

Jennifer Wong

Gloria Crystal Young

Parents

Luisa Quintero Adames

Rev Dr. Trevor D. Alexander

Kevin C. Allison

David Anthony Allwein

Kathy Lynn Allwein

Ma Bertha Anaya Guiterrez

Elizabeth Arrambide

Diana G. Balderas

Lucinda Blea

Marjorie Duensing Block

Ayscha Caldera

Olga Alcaraz Castillo

Yvonne A. Davila

Gladys P. Delgado

Sherrilee Anne Demmer

Kenny L. Draper

Gabriel Durand-Hollis

Gloria Esquivel

James S. Ford

Willis Fusilier

Robert Gadbois

Margaret Louise Garcia

Jennifer Lynn Gaylord-Ramirez

Polly Grudzieski

Albert Guerrero Jr

Yvette M. Hernandez

John W. Heussner

Dr William Donald Linn

Maria E. Macias

Art McHugh

Bruce W. McMeans

Alejandra Moran

Elisa Peterson

Maj (Ret.) Cynthia O Richardson

Tina Richey

Francisco H. Rodriguez

Idalia G. Rodriguez

Lisa Ann Rodriguez

Frances S. Sipe

David Speakmon

Mary K. Tanner

Monica Ulbricht

Deanna Ventura

Javier O. Villarreal

Margaret Walker Scavo

Veronica Vela Whitacre

Lionel Williams II

Charles Philip Wimett

Friends

Dr. Luis S. Acosta

Louis and Mickey Agnese, Jr.

Louis Agnese, Sr.

Michael J. Agnese

Andrew C. Allen

Edwin F. Allen III

Alex Alston

Catherine Ann Amato

Elizabeth Amdor

Helga S. Anderson

Mary E. Andrews

Anonymous

Vicky Araujo

Belzahet Trevino Arjona

Suzanne Armstrong

Thomas V. Arnim

Kathleen C. Atkins

Dr. Rebecca Lee Attridge

Mary Jo Gerlach Baker

Jay W. Balentine

Marilyn Barclay

Don A Beeler

Esther Belz

Tom M. Benson

Donna Bentley

Sarah R. Bentley

Sharon J. Berman

Tracy Biediger

Michael L. Birnbaum

Laura A. Bishop

Robin Black

Mark Boemio

Elizabeth A. Boyle

Karen S. Brasfield

Joseph E. Brewer

Bradley D. Bright

Joan Marie Brooks

Joseph A. Brown

Ann Brzezinski

Margaret Allison Buck

Alicia Marie Caballero

Albert Cabrera

Tim W. Cain

Jorge L. Calderon

Jonathan Canet

Nancy S. Carter

Lisa M. Caskey

Maria Estela Castillo

Thomas R. Cate

Krystal Marie Celestino

Candace Chanler

Elizabeth C. Chavez

Rodrigo Chavez

Charles E. Cheever, Jr.

Guy Chipman

Ellen Clark

Marcia Clark

Katheryn P. Cocke

Paulette Conde

Aaron C. Condel

William A. Conner, Jr.

Corey Lyn Conradt

Donna L. Conti

Rex Coppock

John E. Cornell

Coco Costello

Patricia Dohogne Crain

Jeffrey M. Curnutt

Thomas R. Cuthbert

Paula Muecke Daly

Carolyn Danysh

Suzanne Yun Daube

Robert L. Davidson Jr

Howard [Ben] E. Davis

Katherine Tynan Davis

Alexandria Deal

Madison Paige Delgado

George T. Diaz

Elinor L. Duff

Arthur Duggan

Brad Dumont

E. Terry Eckstein

Glen Edgerly

Joe Egan

Dr. Jimell Erwin

Amada C. Escobedo

Brenda Escobedo

Mary Esther Escobedo

Lisa Evans

Marion E. Fink

Anna M. Firestone

Oscar Flores

Anna Folsom

Barney Fontenot

Dr. Joe L. Frost

T. C. Frost, Jr.

Rebecca Fussell

Jessica Gabriel

Alysha Garcia

Joseph Isaac Garcia

Ryan Michael Garcia

Sarah Janece Garcia

Dr. Victor F. German

Ana G. Gibbs

Dr. Maria Diane Gillespie

Barbara J. Gilligan

Margarita P. Goode

Dr. James W. Gorman

Ted Gossett

Suzanne Goudge

Adelma Graham

Rebecca Greenup

Darrell E. Gregory

Mike Greve

Vivian M. Griffith

Patricia Groce

Mary Jo Grundhoefer

Nancy C. Guernsey

Dr. Georgen Guerrero

Maryanne Guido

William Halbert

Deborah Hamrick

Luci Harty

Michaele Thurgood Haynes

Erin H. Hazlewood

Carol Heard

Gary M. Hellman

Dale Henderson

Susan M. Hillje

Maureen G. Hillman

Michael A. Hogan

Travis L. Hooper

Tonya Hope

Kathryn Hopkins

Shirley M. Hord

Ron J. Hoyl

Lee A. Hunnell

Barbara Hunter

Jimmy G. Hurst

James Robert Hyslop

John N. Igo Jr.

Daniel J. Jacob, Jr

Joseph D. Jamail

Carol Jones

Martha Jordan

David Kauffman

Kasandra Keeling

Mary Ann Kelly

Drs. Robert E. and Betty Kelso

Dale E. Kerlee

Susan Kerr

Robert James Kirk

Thomas R. Kohlmeier

Frank M. Kudla, Jr.

Dr. Lila Plattner LaGrange

Beryl Lamm

Joseph A Landon

Kay E. Leahon

Maryanne Leeper

Nancy C. Legros

Catherine M. Leidig

Barbara Lenoir-Hendrickson

A. Jack Lewis III

Liza B. Lewis

Margaret G. Lewis

Theresa Ann Lopez

Howard S. Lorch

Carl E. Lowe

L. Beth Lowery

Denise G. Lozano

Ramiro G. Lozano

Joan Barbara Lupuloff

Nuria A. Lyles

Brother Cletus G. Behlmann S. M.†

Margaret Macias

Trudy Madan

Felici Madison

Eric N. Madrid

William Maloy

Dr. A. David Mangelsdorff

Carla Mantano

Debbie Margozewitz

Venu Marshall

Cory Martilla

Ernest L. Martin

Christina M. Martinez

Dennis B. Martinez

Elaine H. Martinez

Evelyn Martinez

Lori M. Martinez

Laura C. Mason

Mariquita Masterson

Zelime Gillespie Matthews

Bryan L. McCalister

Mildred McFarren

Kristin Ryan McKeon

Dr. Deborah L. McNabb

John McNair

James M. McNeel

Viola Medellin

Zeferino Mendoza, Jr.

Lori Mikulaschek

Ronald A. Miller, Jr.

David M. Mincberg

Rita Minkley

Margaret Garner Mirabal

John K. Mitchell

Sean Monroe

Douglas Monticciolo

Geraldine Szott Moohr

Jubilith Moore

Diane L. Mora

Paul Motard

Michael D. Muecke

Andrea Michelle Murphy

Norman S. Neidell

Luz Myriam Neira Kheirabadi

Lari Nelson

Maria C. Nelson

Pauleen Daunt Netting

Paula F. Newcomb

James F. Nichols

Christine Nixon

Jennifer Norton

Urban F. O’Brien

Thomas K. O’Connor

John Oglevee

Mark Olberding

Rance W. Olison

Jose J. Olivares

Alice Elaine Olson

Keith Oltmann

Laura Oren

Jack K. Ort

Dr. David Anthony Ortiz

Evangeline Ott

Stacey Park

Valerie Pauerspein

John C. Payne

Joe M. Peddy

Klaus Pelkmann

Stanley J. Perchan

James S. Perry

Eleanor O. Petty

Craig R. Pfeiffer

Col Jean M. Piccione

Ltc Philip J. Piccione

Joannah Pickett

Michael J. Pickholtz

Josephine M. Picou

Alicia Pietramale

Craig M. Pietramale

Nicole Pietramale

Eva Pittman

Phillip M. Plant

Monica Pollock

Sara Ann Pomerantz

James Popp

Ricky Powers

Amanda Pratt

Eleanor And Linda Purcell

Shellye Taylor Purcell

Karen Quinones

Dr. Jeffrey Carl Rabin

Margaret J. Rakas

Jose Luis Ramirez, Jr.

Santos Ramos

Robert D. Rehm

Anne R. Renfroe

Epitacio R. Resendez

Nicole Rheel

Phillip A. Rice

Mary Richter

Rita Rivers

Adrian E. Rodriguez

Patricia Rogers

Bobby A. Rosenthal

Robert A. Rowton

Jonathan Royston

Toni L. Ruiz

Roberto Salas

Andrew L. Sands

Wendy T. Scallorn

Doug Scarborough

Melanie Schneider

Lanell Scott

Stuart A. Seal

Kelly Sechler

Robert M Seddon

Eleanor Opie Seiferth

Robert Seletsky

Tom Sessi

Glen D. Shaffer

Kevin Sherrill

Diane L. Shimizu

Vicki Siptak

Alan Sloka

Michelle E. Smith

Craig Sorgi

Santo O. Sparkman

Dr. William Eric Sponsel

Susan E. Standen

Darleen Starkey

John Drew Stephen

Janine M. Stephens

Ted M. Stephens

Patty Stevens

Ty Stoller

Daniel T. Straus

Marolyn Wittman Stubblefield

Dr. Ruth Eilene Sullivan

Maria L. Supnet

William L. Sutherland

Michael Swartz

Mark D. Takach

Ann C. Tarrillion

Nancy Taylor

Sharyll S. Teneyuca

Kristine L. Thomas

April Thomason

Monica Thompson

Jody B. Thorne

Ted G. Tilma

Tawana Timberlake

Sara S. Todd

JoAnn Tolson

Kathleen Trenchard

Kelci Christine Turcios

Glenn Ulmer

Shabnam Vaezzadeh

Michael .J Vandermark

Cyndy L. Vaughan

Linda Vickers

Cecilia Villarreal

Virginia B. Villarreal

Ann C. Vineyard

Albert Wagner

Martha Walker

Toni E. Wallingford

Randy K. Wallis

James E. Walsh III

Ronald Walsh

Gary Warren

Robert Watson

Richard S. Watts

Teresa G. Welborn

Louise R. White

Harry E. Whitney

Jackelyn N. Wilcox

Charles Williams

Susan G. Williams

Ginger Wu

Lindsey Yow

Dr. Robyn S. Zeiger

Joshua Zeller

Misty Zinsmeyer

Zachary Zurek

Corporations and Foundations

Ancira Enterprises Inc.

AT&T Employee Giving Campaign

AT&T Inc.

Bank of America Texas N.A.

Beckendorf Liquors, Inc.

Bill Miller Bar-B-Q Inc.

Brevet Capital Management

Broadway Bank

Capital Group Companies Charitable Foundation

Corporate Travel Planners

CPS Energy

Estate of Caroline S. Rodriguez

Fiber Artists of San Antonio

Fiesta San Antonio Commission, Inc.

Focal Point Vision

Foresight Golf

Frost Bank

Harp & Shamrock Society of Texas

InGenesis, Inc.

Joeris General Contractors, Ltd.

Luxury Home Magazine

Macy’s Corporate Services, Inc.

Mission Restaurant Supply

NABP

North Park Lincoln Mercury

Notre Dame Alumni Club S.A.

NuStar Logistics, L.P.

Regions Bank

Republic National Distributing Company

San Antonio CPA Continuing Education Fund

San Antonio Quarterback Club

Silver Eagle Distributors, L.P.

St. Luke’s Episcopal Church

St. Luke’s Episcopal School

Strasburger & Price, L.L.P.

SWBC Insurance Services Inc.

Texas Optometric Association

Travelers Community Connections Matching Gifts Program

Vanguard Resources, Inc.

Waterpark Management Inc.

Wells Fargo Educational Matching Gift Programs

West Texas PharmaceuticalAssociation

Wortham Insurance & Risk Management

Gifts in Honor of Others

Names in bold are being honored

Dr. Louis J. Agnese, Jr.

Daniel J. Sullivan Family Charitable Foundation

Violet and Oliver Ayala

Paul Edward Ayala

Justin D. Bennett

Amanda Noel Bennett ’07

Oscar and Lupita Bribiesca

Ana Paula Bribiesca Quintero ’12

Sr. Antonius Buckley

Agnes Mary Scheel Williams ’72

Ronald C. Turner ’80

Mr. and Mrs. Herbert Contreras Jr.

Marcos Contreras ’05

Sr. Germain Corbin

Jane Merrill Holder Hadley ’69

Joy Curnutt

Peggy Calhoun ’00

Mary Helen Devine Pinner

Margo S. Russell ’67

Margaret Pickering Douglass

Andrew L. Sands

Sr. Dorothy Ettling, CCVI

Earl D. Harmsen

Kathy S. Vargas

Sr. Ann Finn

Sammy David Wages, Sr.

Jennifer Fuentes ’14

Capital Group Companies Charitable Foundation

Adriana Garcia

Margaret Louise Garcia

Bill Gokelman

Margaret A. Mitchell

Lena and Bill Gokelman

Itza I. Casanova

Mrs. Bobbie Gunter

Dr. Martha Danielle Gunter ’08

Lee Gunter

Dr. Martha Danielle Gunter ’08

HEBSBA Faculty

Dr. Kevin G. Lafrance

Colton Herrera

Cynthia Garcia ’14

Rose Linnartz Hoelschov

Julie H. Weber ’96

Dr. Mary Hoke

Dr. Maria Diane Gillespie ’05

Ronnie and Maureen Ibbs

Jane Merrill Holder Hadley ’69

Betty Inell

Nancy C. Guernsey

Sr. Mary Elizabeth Joyce

Pamela Ra’Nae Wheeler ’85

Jerome M. Jurenovich

Dr. David M. Jurenovich

Sr. Martha Ann Kirk, CCVI

Dr. Roger C. Barnes

Lori Lopez

Capital Group Companies Charitable Foundation

Dr. Dick McCracken

Joe and M. Maxine Buhler Burns ’52

Jane Merrill Holder Hadley ’69

Dr. Irene McCrystal

Joe and M. Maxine Buhler Burns ’52

David McGilvrey, Jr.

Clifford McGilvrey

David W. McGilvrey ’13

Tomas and Christina Martinez

Greater San Antonio Education Foundation

Sr. Brigid Mollaghan, CCVI

Theresa Maguire Lymbery ’82

Mary Helen Neri

Peggy J. Behrendt ’67

Mildred Ann Gude Parker

Jeanette A. McNeill

Sr. M. Rita Pridergast, CCVI

Carol Kettler Staha ’64

Sr. Helene Probst, CCVI

JoAnne Germani Scholes ’73

Dora Ruffner

Margaret A. Mitchell

Christopher Scheer

Marisol M. Scheer

Sr. Brigida Smiley, CCVI

Dr. Flor de Maria Garcia-Wukovits ’05

Dr. Mary Allyn Watson ’76

SNA

Dr. Michael D. Moon

Phillip James and Christine Spaeth

Dr. Glenn Edward James

Dr. Caroline Spana

Dr. Cynthia Vorpahl Purcell

Dr. Laurie Jo Singel

Ralph L. Thompson

Annette Franklin Thompson

Dr. Sharon Welkey

Phillip D. Youngblood

Molly Wingert

Dr. Timothy A. Wingert

Sr. Maria Goretti Zehr, CCVI

Ronald C. Turner ’80

Senior Class Campaign Gifts

Names in bold are being honored by graduating students

Sheila Abbott

Cynthia Baker, OD

Andrea Stafford

Lynwood Stafford

Megan L. Abbott ’16

Tobi Aguigui

Irene and Richard Glaske

Danny Schwartz

UIW Center for Veteran Affairs

Lance J. Aguigui ’15

Shevin and Michele Denmark

Zeno Jones

Michael Mercer

Christine Tulloch

Sye Dennis Bennefield, Jr. ’16

Mr. and Mrs. Samuel Osei Owasu

Unity Osoi-Owusu

Nan Saahene

Mr. and Mrs. Alexander O. Sadu

Samuel S. Boateng ’16

Dr. Robert Boyles

Stan and Sachi Brzazgon

Dr. Judy Gale

David Goodman

Maria Brzazgon ’16

Geoffrey and Toni Crawford

Lorraine Flakes

Damonn and Angela Sayles

Stefan G. Crawford ’16

Nora and Oscar Flores

Blazita G. Flores

Julian and Lisa Flores

Jilma Vidaurri

Sandra Maria Flores ’15

Alejandra Garcia

Edmundo Garcia, Jr.

Marco A. Garcia

Yesenia Garcia

Edmundo Efrain Garcia ’15

Dr. Daniel Dominguez

Dr. Chris Garcia

Josefina Garcia

Dr. Kevin LaFrance

Nicole Garcia ’16

Peter Egyinam

Dr. Diana Garza

Mae Greaves

Dr. Alan Xenakis

Octavia G. Greaves-Egyinam ’16

Robin Ayers

Kent Dolasky

Rosa Gonzalez

Esther Valdez

Sonia A. Lewis ’15

Brandon S. Lowell

Brysen D. Lowell

Mr. and Mrs. David Lowell

Sarah J. Lowell

Scott D. Lowell ’16

Jenna Allen

Juan Luis Macias

Joshua Rubio

Rose and Harold Rubio

DeAnna Rubio Macias ’16

Brianna Baez

Denise Gudino

Elva and Jose Gudino

David Martinez

Nora Elva Martinez ’15

Atlantis Moya

Buel W. Ward

Mr. and Mrs. Samuel Moya

Arriaga-Ward Family

Atlantis Moya-Ward ’15

Saul and Monica Dalacruz

Fernando and Raileen Esparza

Roxanne L. Munoz ’15

Daniel Mendoza

Sisters of the Incarnate Word

Phil and Deb Youngblood

Theresa Mi Nguyen ’16

Patrick Greener

Christopher Lee Prewit ’15

Hernandez Family

Brandon Ragsdale

David and Cathy Ragsdale

Wendy Forster

Jacque Merie Ragsdale ’16

Annette Cooper

Tiffany Dang

Rita De la Cruz

Albert Reyes

Lisset Reyes ’15

Teresa Fernandez

Darrick Jones

Joshua Jones

Kirby and Jared Jones

Kelly J. Watt ’16

Rosemary Garcia

Diana Leal

Frederick J. White

Elizabeth Ann White ’15

Gifts in Memory of Others

Names in bold are being memorialized

Anna M. Acosta

Carl E. Myers

Zelime Amen

Theresa M. Tiggeman ’87

Joseph Beltrami

Dr. Joleen Beltrami

Pauline and Ernst Bergmann

Lorraine E. Ewers ’02

Dr. David Arthur Miller

Maryanne Guido

Col. and Mrs. Charles E. Cheever

Suzanne Goudge

Jason Curnutt

Peggy Calhoun ’00

Jeffrey M. Curnutt

Joy and Mike W. Curnutt

Joan Ashcraft Davis

Michele Ann Nobs ’80

Evelyn Diecodue

Christina M. Martinez

Sr. Dorothy Ettling, CCVI

Jeanette Marie Pierce

Adan Flores

Richard Gonzalez ’12

George E. Foley

Harry Bernard Otto Rhodes ’80

Ernestina Gallardo

Tina Jenelle Siller ’04

Sr. Neomi Hayes, CCVI

Sylvia L. Maddox

Mae Klepac

Dr. Lisa K. Lockhart

Helena Lenkiewicz

James E. Walsh III

Nelson George Lytle, Jr., S.M.

Pauleen Daunt Netting

Jeanne Moore Muecke

Lisa M. Caskey

Paula Muecke Daly

Sr. Christine Murphy

Cheryl Lynn McMullan ’70

Sr. Olivia Pendergash, CCVI

Dr. Leta Kay Menton ’67

Margaret “Papoose” Pickering Douglass

Mr. & Mrs. Thomas R. Cate

Barbara J. Gilligan

Margaret G. Lewis

Margaret Garner Mirabal

Paula F. Newcomb

Margaret J. Rakas

Ben Rabin

Dr. Jeffrey Carl Rabin

Maria Jose da Silva Rennebeck

Dr. Marcos Alcantara Oliveira

Jose Ruiz

Lisa Ann Rodriguez ’08

Elizabeth Dolores Snell

Mary Ann Kelly

James Popp

Eugene & Shirley Tallon

Michael Tallon

Robert Tsai

Julia Tung Tsai ’64

Kay and Keith Young

Mara Louise Young ’06

Sr. Maria Goretti Zehr, CCVI

James Glen Van Straten ’61

Corporate Matching Gifts

Individuals with gifts matched by corporations

Aetna

Deanna Benedetti Bostow ’00

AGIA, Inc.

Lynn H. Kienzel ’69

AT&T Foundation

Dr. Suzanna Garza ’80 & Jonathan Royston

Joe Urby ’11

Capital Group Companies Charitable Foundation

Jordan A. Bremerman Trevino ’06

Coca-Cola Enterprises

Michael Pickholtz

Conoco-Phillips

Rafael Lara ’91

Enterprise Products

Dr. Flor de Maria Garcia-Wukovits ’05 & Victor Wukovits

ExxonMobile Foundation

Mary Helen Devine Pinner ’46 †

IBM

Paul Daher

Gayle Sette ’73

Marsh & McLennan Companies

Craig Weber

Merrill Lynch

Margie Wiatrek-Mendez ’01

NuStar Logistics

Cynthia L. Pena

Silicon Valley Community Foundation

Margie Aguirre ’06

Sarah Castillo ’12

Adam Lewand ’06

Stephanie Perez

Karen Wallace ’06

State Farm Companies Foundation

Estella Reyna Kierce ’65

Travelers Community Connection Matching Gifts Program

Derek William Ferguson ’11

USAA Matching Gift Fund of the San Antonio Area Foundation

Julie Bartlett ’97

Margaret Furman Carswell

Erika R. Sauseda ’11

Sandra Towery ’93

Y. Victoria Velasquez ’05

Wells Fargo Educational Matching Gift Programs

Michael A. Benavides

Kristin Monahan ’93

Vanessa A. Onofre-Chavarria ’07

David Ramirez

